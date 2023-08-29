Semiramis Pekkan, beş yaşında vefat eden oğlu Emir hakkında konuştu Ajda Pekkan'ın kardeşi Semiramis Pekkan, henüz beş yaşında hayata veda eden oğlu Emir hakkında yaptığı açıklamayla duygulandırdı.

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Bir dönem oyunculuk ve şarkıcılık yapan, evlendikten sonra sinema ve müzik kariyerini noktalayan Semiramis Pekkan, YouTube kanalında, 'Kalabalığın İçindeki Yalnızlık' başlığı ile hayatına dair merak edilenleri paylaştı.

Pekkan, 1974–1986 yılları arasında evli kaldığı Ercüment Karacan ile birlikteliğinden 1979'da dünyaya gelen oğlu Emir'in beş yaşındayken lösemi hastalığına yenik düşmesi hakkında konuştu.

74 yaşındaki sanatçı, “Hiç haksızlığa uğradınız mı? Bu durumlarda tepkiniz ne olur?” sorusuna yanıt verdi.

"Allah’ımla konuştum"

“Zaman zaman haksızlıklara uğrayabiliyorum. O ciddi kayıpta mesela Allah’ımla konuştum, ‘Bana haksızlık olmuyor mu?’ diye. Orada ciddi haksızlığa uğradığımı düşündüm. Çünkü ilk üzüntü ile anlayamadım. Daha sonra bunun haksızlık değil, yaşanması gereken bir şey olduğunu anladım."