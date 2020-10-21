Semiramis Pekkan, eski eşinin soyadını aldı

Semiramis Pekkan, eski eşinin soyadını kullanmak istedi.

Süperstar Ajda Pekkan’ın kardeşi Semiramis Pekkan, 24 yıl önce İngiltere’de boşandığı Hint asıllı işadamı Gulu Lalvani’nin soyadını kullanmak için dava açtı.

Ünlü işadamıyla Türkiye’de halen evli göründüklerini öne süren Pekkan, İngiltere’deki boşanmanın burada da tanınmasını istedi.

SOYADI KALSIN

Mahkeme, tanıma davasını kabul etti ve tarafları boşadı. Pekkan ayrıca boşandığı eşinin soyadını kullanma konusunda rızasının olduğunu ifade etti.

Davanın karar duruşmasına ikilinin avukatları katıldı. Davayı karara bağlayan mahkeme, Semiramis Pekkan’ın isteğini kabul ederek boşandığı eşinin “Lalvani” olan soyadını kullanmasına karar verdi.