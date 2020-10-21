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    Semiramis Pekkan, eski eşinin soyadını aldı

    Semiramis Pekkan, eski eşinin soyadını kullanmak istedi.
    • Haber Merkezi
    • 21.10.2020 - 06:53
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    Semiramis Pekkan, eski eşinin soyadını aldı

    Süperstar Ajda Pekkan’ın kardeşi Semiramis Pekkan, 24 yıl önce İngiltere’de boşandığı Hint asıllı işadamı Gulu Lalvani’nin soyadını kullanmak için dava açtı.

    Ünlü işadamıyla Türkiye’de halen evli göründüklerini öne süren Pekkan, İngiltere’deki boşanmanın burada da tanınmasını istedi.

    SOYADI KALSIN

    Mahkeme, tanıma davasını kabul etti ve tarafları boşadı. Pekkan ayrıca boşandığı eşinin soyadını kullanma konusunda rızasının olduğunu ifade etti.

    Davanın karar duruşmasına ikilinin avukatları katıldı. Davayı karara bağlayan mahkeme, Semiramis Pekkan’ın isteğini kabul ederek boşandığı eşinin “Lalvani” olan soyadını kullanmasına karar verdi.

    Semiramis Pekkan, eski eşinin soyadını aldı #1

    Semiramis Pekkan, eski eşinin soyadını aldı #2

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