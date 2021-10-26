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    Semiramis Pekkan'dan Ajda Pekkan esprisi

    Ablasını photoshop'la 3. Selim'le yan yana getiren Semiramis Pekkan, esprisiyle güldürdü.
    • Haber Merkezi
    • 26.10.2021 - 10:46
    • Güncelleme : 26.10.2021 - 11:35
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    Semiramis Pekkan'dan Ajda Pekkan esprisi

    Semiramis Pekkan, sürekli yaşıyla ve dinç haliyle gündeme gelen kız kardeşi Ajda Pekkan hakkında espri yaptı.

    75 yaşındaki Pekkan'ın, aslında 82 yaşında olduğu iddia edilmişti. Uzun süredir gündemden düşmeyen yaş polemiğine, Süperstar'ın kız kardeşi Semiramis Pekkan'dan esprili bir yorum geldi.

    "GİZLİ BİLGİYMİŞ"

    Semiramis Hanım, ablasının photoshop'la yapılmış Osmanlı padişahlarından 3. Selim'le yan yana fotoğrafını paylaştı. Pekkan, bu kareye "Osmanlı arşivinde bulunmuş. Gizli bilgiymiş." notu düştü.

    Semiramis Pekkan dan Ajda Pekkan esprisi #1

    Semiramis Pekkan dan Ajda Pekkan esprisi #2

    Semiramis Pekkan dan Ajda Pekkan esprisi #3

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