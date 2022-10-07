Şenay Gürler anneanne oldu

56 yaşındaki Şenay Gürler, anneanne olduğunu söyledi.

Oyuncu Şenay Gürler, meslektaşı Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunuculuğunu üstlendiği 'Empati' programına konuk oldu.

Gürler, yaşanmış hikayelere empati kurarken, konu özel hayatına da geldi.

"Özlüyorum"

56 yaşındaki Gürler, anneanne olduğunu söyledi. Torununun adını da paylaşan Gürler, "O zaten bana 'Şenay' diyor. Simya adı. Aramız iyi. Uzakta yaşıyorlar, çok sık görüşemiyorum ama özlüyorum. Görüşmeye çalışıyoruz." açıklamasını yaptı.