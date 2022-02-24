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    Senem Kuyucuoğlu, Hülya Avşar iddialarına cevap verdi

    Hülya Avşar'ın Senem Kuyucuoğlu'nun eski sevgilisiyle aşk yaşadığı iddia edilmişti. Eski Türkiye güzeli bu iddialara cevap verdi.
    • Haber Merkezi
    • 24.02.2022 - 09:41
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    Senem Kuyucuoğlu, Hülya Avşar iddialarına cevap verdi

    Yıllar sonra aşka kapılarını tekrardan açan ünlü sanatçı Hülya Avşar'ın sevgilisi Cemal Güzelci'nin Senem Kuyucuoğlu'nun eski aşkı olduğu iddia edilmişti.

    Hülya Avşar'ın bir dönem asistanlık işi verdiği Kuyucuoğlu, sessizliğini bozdu ve sosyal medya hesabından br paylaşım yaptı.

    Son dönemde kız arkadaşıyla öpüştüğü anları paylaşmasıyla dikkat çeken Senem Kuyucuoğlu üstü kapalı bir gönderme yaptı.

    "BİR YAŞIMA DAHA GİRDİM"

    Senem Kuyucuoğlu iddialara "Bir deli kuyuya taş atmış bin akıllı çıkaramamış! Vizyonunuza sağlık sayenizde bir yaşıma daha girdim" dedi.

    Senem Kuyucuoğlu geçen sene tenisçi Yasemin Ada Börü'yle aşk yaşamaya başlamıştı.

    Senem Kuyucuoğlu, Hülya Avşar iddialarına cevap verdi #1

    Senem Kuyucuoğlu, Hülya Avşar iddialarına cevap verdi #2

    Senem Kuyucuoğlu, Hülya Avşar iddialarına cevap verdi #3

    Senem Kuyucuoğlu, Hülya Avşar iddialarına cevap verdi #4


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