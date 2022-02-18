Şener Şen, Ahmet Gülhan ve Uğur Yücel buluştu

Son olarak Tv8 ekranlarında yayınlanan 'Kırmızı Oda' dizisinde 'Vahit' rolüyle izleyici karşısına çıkan Uğur Yücel, önceki akşam yakın dostlarıyla bir araya geldi.

Oyuncu Uğur Yücel, geçtiğimiz akşam usta sanatçı Şener Şen ve Ahmet Gülhan ile buluştu. Ünlü isimlere, Yücel'in yönetmen oğlu Can Yücel ve senaryo yazarı Uğraş Güneş de eşlik etti.

Birlikte çekildikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınlayan Uğur Yücel, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"USTALARIM VE ÇOCUKLARIM"

"Ustalarım ve çocuklarım... Biri oğlum, öbürü evlat yerine koyduğum... Şener Şen, Ahmet Gülhan, Can Yücel, Uğraş Güneş. Güzel geceydi."

Öte yandan Uğur Yücel, geçtiğimiz aylarda “Oyunculuk sektörüne dair sizi en çok şaşırtan nedir?” sorusuna, "Kimi tipler var. Ne oynadıklarını anlayamıyorum. Kazandıklarını duyunca şaşırıyorum. Sonuçta kimi yaratıklarla aynı işi yapıyor olmak tuhaf değil mi?” yanıtını vermişti.