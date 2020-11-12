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    Şener Şen iyileşiyor

    Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan Şener Şen’in tedavisi devam ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 12.11.2020 - 10:43
    • Güncelleme : 12.11.2020 - 10:54
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    Şener Şen iyileşiyor

    78 yaşındaki usta oyuncu Şener Şen, dört gün önce koronavirüs belirtileri nedeniyle hastaneye başvurdu. Oksijen tedavisi gören Şen’in, sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

    MENAJERİ KONUŞTU

    Solunum desteğine ihtiyaç duymayan ve normal odada kalan oyuncunun menajeri Gülden Avşaroğlu, “Hastanede tedavisi devam ediyor. Her şey normal seyrediyor.” dedi.

    KIZI YANINDA

    10 gün karantina süreci devam edecek olan Şener Şen’in yanında kızı Bengü Şen kalıyor. Şen'in moralinin de yerinde olduğu öğrenildi.

    Şener Şen iyileşiyor #1

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