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- Şener Şen iyileşiyor
Şener Şen iyileşiyor
Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan Şener Şen’in tedavisi devam ediyor.
- Haber Merkezi
- 12.11.2020 - 10:43
- Güncelleme : 12.11.2020 - 10:54
78 yaşındaki usta oyuncu Şener Şen, dört gün önce koronavirüs belirtileri nedeniyle hastaneye başvurdu. Oksijen tedavisi gören Şen’in, sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.
MENAJERİ KONUŞTU
Solunum desteğine ihtiyaç duymayan ve normal odada kalan oyuncunun menajeri Gülden Avşaroğlu, “Hastanede tedavisi devam ediyor. Her şey normal seyrediyor.” dedi.
KIZI YANINDA
10 gün karantina süreci devam edecek olan Şener Şen’in yanında kızı Bengü Şen kalıyor. Şen'in moralinin de yerinde olduğu öğrenildi.