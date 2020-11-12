Şener Şen iyileşiyor

Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan Şener Şen’in tedavisi devam ediyor.

78 yaşındaki usta oyuncu Şener Şen, dört gün önce koronavirüs belirtileri nedeniyle hastaneye başvurdu. Oksijen tedavisi gören Şen’in, sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

MENAJERİ KONUŞTU

Solunum desteğine ihtiyaç duymayan ve normal odada kalan oyuncunun menajeri Gülden Avşaroğlu, “Hastanede tedavisi devam ediyor. Her şey normal seyrediyor.” dedi.

KIZI YANINDA

10 gün karantina süreci devam edecek olan Şener Şen’in yanında kızı Bengü Şen kalıyor. Şen'in moralinin de yerinde olduğu öğrenildi.