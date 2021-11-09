Şener Şen: Meydanı gençlere bırakmam gerektiğine inanıyorum

Türk sinemasının değerli sanatçılarından biri olan Şener Şen, "Gönlüm rahat. Büyük bir iç huzuruyla meydanı gençlere bırakmam gerektiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Türk sinemasında birçok eseriyle izleyicilerin gönlünde taht kurmuş olan Şener Şen, hayatına dair açıklamalarda bulundu.

"NEDEN BU KADAR AZ FİLM YAPIYORSUNUZ"

Sinemadan, sanata kadar çeşitli konular hakkında çarpıcı demeçlerde bulunan Şen, AntSanat'ın ilk sayısına özel röportaj verdi.

Röportaj esnasında, "Neden bu kadar az film yapıyorsunuz?" sorusuyla karşılaşan Şen, ilginç bir yanıt verdi.

"ÇOK YORULDUM, MEYDANI GENÇLERE BIRAKMAM LAZIM"

Üzerinde yılların getirmiş olduğu yorgunluğa vurgu yapan Şen, "Çok yoruldum artık. Sinemaya üretimin had safhaya ulaştığı yıllarda başladım ve durmaksızın çalıştım. Gönlüm rahat. Büyük bir iç huzuruyla meydanı gençlere bırakmam gerektiğine inanıyorum." diye konuştu.

Şener Şen, son olarak 2017 yapımı 'Yol Ayrımı' filminde sinemada rol almıştı.