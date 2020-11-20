Dolar
7.5531
0.0423%
Euro
8.9888
0.1838%
Altın
1867.38
0.0321%
Borsa
1313.02
0%
G. Altın
454.038
0.2211%
Bitcoin
136785.06
0.2919%
EXEN Coin
12.36
0.40%
10ºC
İstanbul
Yer yer bulutlu 10 C

    Şener Şen, taburcu oldu

    Koronavirüse yakalanan Şener Şen, yattığı hastaneden çıkış yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 20.11.2020 - 07:51
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Şener Şen, taburcu oldu

    Koronavirüse yakalanan usta oyuncu Şener Şen, tedavi gördüğü Nişantaşı'nda görüntülenen dün taburcu oldu.

    SAĞLIĞI İYİ

    10 gündür karantina altında olan oyuncunun son kontrollerini de yaptırdığı öğrenildi. Bir süre evinde dinlenecek olan Şen, gazetecilere görüntü vermemek için hastaneyi otoparktan terk etti.

    Hiçbir solunum desteğine ihtiyaç duyulmadan normal bir odada hastalık sürecini geçiren 78 yaşındaki oyuncunun, sağlığının iyi olduğu öğrenildi.

    Şener Şen, taburcu oldu #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir