Şener Şen, taburcu oldu

Koronavirüse yakalanan Şener Şen, yattığı hastaneden çıkış yaptı.

Koronavirüse yakalanan usta oyuncu Şener Şen, tedavi gördüğü Nişantaşı'nda görüntülenen dün taburcu oldu.

SAĞLIĞI İYİ

10 gündür karantina altında olan oyuncunun son kontrollerini de yaptırdığı öğrenildi. Bir süre evinde dinlenecek olan Şen, gazetecilere görüntü vermemek için hastaneyi otoparktan terk etti.

Hiçbir solunum desteğine ihtiyaç duyulmadan normal bir odada hastalık sürecini geçiren 78 yaşındaki oyuncunun, sağlığının iyi olduğu öğrenildi.