Şensoy kardeşlerin baba özlemi Oyuncu Derya Şensoy ile Müjgan Ferhan Şensoy, babaları Ferhan Şensoy'u ikinci ölüm yıl dönümünde andılar.

ensonhaber.com

Tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusu Ferhan Şensoy, 2021 yılının Ağustos ayında 70 yaşındayken hayata veda etti. Haziran ayında anjiyo geçiren, ardından da anjiyoya bağlı olarak gelişen komplikasyonlar nedeniyle tedavi görmeye başlayan Ferhan Şensoy, anjiyodan iki ay sonra hayata veda etmişti.

Babasının izinden gidip oyunculuğu seçen Derya Şensoy, iki yıl önce vefat eden babasını andı:

"Taksim’e sığamadım"

"Demin Feruş yolladı bu fotoğrafı baba, 'Babam ve Daduş' yazmış. Eve, sokaklara, İstiklal Caddesi’ne, hatta koskocaman Taksim’e sığamadım. Koşaradım yürüdüm. Kimseye çaktırmadan ağladım, bazı insanlar çaktı.

Balo Sokak'a döndüm, istemsizce. Tiyatromuzda temizlik vardı, yarın yine sahnen var. Üç oyun birden! İlker çıkmamış, son kontrolleri yapıyor. O kilitleyecek bu akşam. Mustafa ve Ender demin çıkmış yakalayamadım.

"Kulağımda hep çınlıyor sesin"

Erdinç Abi ve Işıldaklar biraz daha erken çıkmışlar, Erdinç Abi hepimizden önce gidiyor mezarlığa 31 Ağustos’larda. Seni çok özledik! Kalbimin en içindesin, her gün. Fuaye, salon, alt kulis çok sessiz sensiz her yer Ses Tiyatrosu’nda! Kulağımda hep çınlıyor sesin. Doğruyu ve yolumu hala hep kalbimdeki sesinle bulmaya devam ediyorum. Seni çok ama çok seviyorum babacığım."