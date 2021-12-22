Sera Tokdemir koronavirüse yakalandı

Oyuncu Sera Tokdemir, yaptığı paylaşımla koronavirüse yakalandığını duyurdu.

'Tozkoparan' dizisinde rol alan Sera Tokdemir, gece rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerin ardından ünlü oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı.

Bir süre hastanede kalacak olan Tokdemir, temasta bulunduğu kişileri uyardı:

"ACİLE GELDİM"

"Herkese merhaba. Gece çok kötü hissederek acile geldim. Aldığım serumlar iyi olmamı sağlamayınca, doktor yatışıma karar verdi. Az önce Covid pozitif olduğumu öğrendim. Lütfen temasta olan herkes mutlaka test yaptırsın."

Ünlü oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, iki doz koronavirüs aşısı yaptırdığını da açıkladı.