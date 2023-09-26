Seranay Serikaya duş aldığı andan vesikalığa birçok anını paylaştı! Bugün hangi S.S'sin... Oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken güzel oyuncu, sosyal medya hesabında "Bugün hangi S.S'sin" notuyla her anının olduğu görüntüleri takipçileriyle paylaştı.

ensonhaber.com Her adımı olay olan ünlü isimlerden oyuncu Serenay Sarıkaya, Aile dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolü paylaşıyor. Dizide Devin karakterine hayat veren Sarıkaya, güzelliği ve oyunculuğuyla hayranlarının gözlerini kamaştırıyor. Başarılı ve güzel oyuncunun bölüm başına kazandığı ücret ise geçtiğimiz günlerde merak uyandıran konular arasında girdi. Haftalık 1,2 milyon lira kazanıyor Sevilen dizi Aile'de rol alan Serenay Sarıkaya, haftalık 1,2 milyon lira kazanıyor. Aile dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte rol alan ve yakında ekranlara dönmeye hazırlanan Serenay Sarıkaya, sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi topluyor. "Bugün hangi S.S.'sin?" Ünlü oyuncu, "Bugün hangi S.S.'sin?" diyerek birçok fotoğrafını paylaştı. Sarıkaya'nın paylaşımına binlerce yorum ve beğeni yağdı. Oyuncunun paylaşımları arasında vesikalık fotoğrafından saçının yıkandığı anlara kadar birçok kare bulunuyor.