Serap Paköz: Beleşçi değilim

Geçtiğimiz günlerde Fransız askısı yöntemiyle yüzünü gerdiren sunucu Serap Paköz, sosyal medya hesabından isyan etti.

Ünlü sunucu Serap Paköz, geçtiğimiz günlerde Fransız askısı yöntemiyle yüzünü gerdirdi.

Sosyal medya hesabından operasyonun detaylarını paylaşıp doktoruna teşekkür eden Paköz'e takipçileri 'Estetiğin bile reklamını yapıyorsunuz. Hayatınız beleş' şeklinde yorum yaptı.

"KİTABIMDA YAZMAZ"

Gelen kötü mesajlar karşısında sessiz kalmayan ünlü sunucu, ‘Ben; "Kızım, işçinin alnının teri kurumadan, parasını ödeyeceksin" diyen bir babanın kızıyım. Bu öğretiyle büyüdüm. "Beleşçilik" kitabımda yazmadı, yazmaz da... Merak edenler için faturamı da koyabilirim ama o görgüsüzlük de bana göre değil. Sevgilerimle!’ sözleriyle isyan etti.