Seray Kaya'dan bikinili pozlar
ensonhaber.com

Kadın dizisinde hayat verdiği Şirin karakteriyle hafızalara kazınan Seray Kaya, en son Bir Küçük Gün Işığı dizisinde oynamıştı.

Dizisinin final yapmasının ardından tatile çıkan Kaya, bikinili pozlarını paylaştı.

Sere serpe uzandı

32 yaşındaki güzel oyuncu, sere serpe uzanarak poz verdiği fotoğraflarına dikkat çeken bir not düştü.

Seray Kaya'dan bikinili pozlar
Seray Kaya

"Sandığınız değilim"

Ünlü isim paylaşımında, “Sandığınız değilim, sandığınız şeylerden hiçbiri değilim.” dedi.

Cem Mumcu etiketi koydu

Kitap okuyan ünlü isim paylaşımına Cem Mumcu etiketini de düştü. Güzel oyuncuya beğeni ve yorum yağdı.