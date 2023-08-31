Seray Kaya'dan bikinili pozlar

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Kadın dizisinde hayat verdiği Şirin karakteriyle hafızalara kazınan Seray Kaya, en son Bir Küçük Gün Işığı dizisinde oynamıştı.
Dizisinin final yapmasının ardından tatile çıkan Kaya, bikinili pozlarını paylaştı.
Sere serpe uzandı
32 yaşındaki güzel oyuncu, sere serpe uzanarak poz verdiği fotoğraflarına dikkat çeken bir not düştü.
"Sandığınız değilim"
Ünlü isim paylaşımında, “Sandığınız değilim, sandığınız şeylerden hiçbiri değilim.” dedi.
Cem Mumcu etiketi koydu
Kitap okuyan ünlü isim paylaşımına Cem Mumcu etiketini de düştü. Güzel oyuncuya beğeni ve yorum yağdı.