Seray Kaya'dan Doğukan Güngör açıklaması Geçtiğimiz günlerde Doğukan Güngör'le adı aşk dedikodularına karışan Seray Kaya'dan açıklama geldi.

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Sıla Türkoğlu ile başrolünde yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinde Fatih karakterini canlandıran Doğukan Güngör ile aşk yaşadığı iddia edilen ekranların yeni popüler oyuncularından Seray Kaya, konuyla ilgili açıklama yaptı.

"Doğukan çok sevdiğim bir arkadaşım "

Kaya “Aşk haberleri doğru mu?” sorusuna şöyle cevap verdi: "Özel hayat konuşmuyorum. Hayatımda kimse yok. Bu yeterlidir bence. Doğukan çok sevdiğim bir arkadaşım. "

Geçtiğimiz haftalarda Seray Kaya, arkadaşının babası tarafından istismara uğradığını ve korkması nedeniyle bunu ailesiyle paylaşamadığını açıklamıştı.

Seray Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın ardından, yaşadığı istismar olayı hakkında kötü yorumlar yapanlara da ateş püskürmüştü. Kaya, daha sonra yaptığı yeni açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

"Susturamayacaksınız"

"Dün yapmış olduğum, olduğumuz ve son derece hakkımız olan konuyla alakalı bir sürü destek ve umut dolu güzel mesajlar aldım... Kaya, yaptığı yeni açıklamada şu ifadelere yer verdi: Dün yapmış olduğum, olduğumuz ve son derece hakkımız olan konuyla alakalı bir sürü destek ve umut dolu güzel mesajlar aldım... Üstelik hemcinslerimden gördüğüm bu yaklaşım son derece üzücü. Neden üzücü biliyor musunuz? Bizim birbirimize ihtiyacımız varken, birlik olmalıyken, her birimizin başına gelmiş ve gelebilecekken kalplerinizin bu kadar kararmış olması beni korkuttu. Elbette pişman değilim, elbette beni, bizi susturamayacaksınız.

Üzülerek şunu da belirtmeliyim ki işimi hiçbir zaman magazin malzemesi yapmadım, hiçbir zaman buna ihtiyaç duymadım kendi kurduğum küçük dünyam da mesleğimi başarılı bir şekilde icra etmeye çalışmaktayım. Yakında güzel haberler verecekken bugün bunlarla karşılaşıyor olmak sizin adınıza beni utandırdı. Kininizi, nefretinizi, hasetliğinizi bizden uzak tutun. Artık sizi duymuyoruz, yolumuza devam ediyoruz. Güçlü, inanarak, korkmayarak! Destekleyen herkese minnetle..."