Seray Sever elektrik faturasını paylaştı

Gülse Birsel'den sonra sunucu ve oyuncu Seray Sever de elektrik faturasını sosyal medyadan paylaştı.

İkiz bebeklerine hamile olan oyuncu ve sunucu Seray Sever, sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü isimlerden.

Instagram hesabından sık sık günlük hayatından paylaşım yapan Sever, son olarak zamlara sitem etti. Ünlü sunucu da Gülse Birsel gibi elektrik faturasını paylaştı.

"OHA"

2018 senesinde Eray Sünbül ile evlenen Seray Sever 4 bin 100 TL gelen faturasını paylaşarak "Ben buna sadece oha diyorum. 150 metrekare eve gelen fatura" diyerek sitem etti.