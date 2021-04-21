Seray Sever, eşine aşkını haykırdı

Evlilik yıldönümünde aşka gelen Seray Sever, kendisinden 10 yaş küçük eşine övgüler yağdırdı.

Şu sıralar Doya Doya Moda'nın jüri üyelerinden Seray Sever, sosyal medya hesabından evliliğiyle ilgili romatik bir paylaşım yaptı.

Evlilik yıldönümleri için kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül'le paylaşım yapan Seray Sever, Instagram'daki fotoğrafın altına düştüğü notla eşine karşı resmen aşkını haykırdı.

"RUH EŞİM"

Kendisinden 10 yaş küçük eşiyle pozunu paylaşan 48 yaşındaki Seray Sever, paylaşımına "Aşkım, nurum, ışığım, ruh eşim, sevgilimle sonsuzluğa ve bilinmeyene verdiğimiz sözün 7.yılı, evlilikle taçlandırmamızın 3. yılı. İyi ki sen. Rabbime sonsuz şükürler olsun. Ve ille de sen" notunu ekledi.

Sever'in yoruma kapalı olarak paylaştığı fotoğrafa kısa sürede binlerce beğeni geldi. Bununla da yetinmeyen Seray Sever, daha sonra "Aşk" notuyla eşiyle peş peşe pozlarını paylaştı.