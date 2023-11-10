Seray Sever kasım ayında denize girdi Sofia ve Alya'yı kucağına alarak şimdilerde ikiz bebekleriyle anneliğin tadını çıkaran Seray Sever, denize girdiği anları sosyal medya hesabından yayınladı.

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Ünlü sunucu-oyuncu Seray Sever, 'Manda Yuvası' filminin setinde tanışıp aşık olduğu Eray Sünbül ile 2018 yılında dünyaevine girdi. Seray Sever ile Eray Sünbül çifti, mutluluklarını geçtiğimiz nisan ayında Sofia ve Alya adlarını verdikleri ikizlerini kızlarıyla taçlandırdı.

Anne olduktan sonra Bodrum’a yerleşen Seray Sever, kasım ayında denize girdi.

Deniz keyfi yapan Seray Sever, bikinili karesini sosyal medya sayfasından paylaştı.

Seray için yaz devam ediyor

Sever'in paylaşımına takipçileri yoğun ilgi gösterdi. Ünlü oyuncuya hayranları "Yazı sezonunu ne zaman kapatacaksın?" diye sordu.