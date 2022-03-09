Seray Sever’den babasına acı veda

Koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden oyuncu Seray Sever’in babası Eral Tamer Sever, Bodrum’da gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Tiyatro ve sinema oyuncusu Seray Sever’in Bodrum’da yaşayan babası Eral Tamer Sever (70), bir süre önce koronavirüse yakalandı.

Sever, durumunun ağırlaşması üzerine Bodrum Acıbadem Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi gören Sever, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

GÖZYAŞLARI İÇERİSİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Eral Tamer Sever’in cenazesi Ortakent Mahallesi’nde bulunan Kerem Aydınlar Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Bodrum Ortakent Mahalle Mezarlığı’nda gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Cenazeye Seray Sever, ailesi, vatandaşlar katıldı.

GÜÇLÜKLE AYAKTA DURABİLDİ

Güçlükle ayakta durabilen Seray Sever'i yakınları teselli etmeye çalıştı.

Babasının mezarının yanına gelen Sever, başından ayrılmadı.

2 bebek bekleyen Sever ve ailesinin cenaze töreninde gözyaşları sel oldu.

“TORUNUNU GÖREMEDİ”

Gözyaşları içerisinde babasına veda eden ve hamileliğinin son döneminde olan oyuncu, babasının torunlarını göremediğini söyleyerek, “Her şey çok iyi gidiyordu. İşlerim için İstanbul’da bulunuyordum. Babamın vefat haberini alınca yıkıldım, çok üzgünüm. En çok da maalesef torununu görmek nasip olmadı. Durumu iyiydi, bir anda entübe ettik dediler, sonra acı haberi aldık. Allah herkese benim babam gibi bir baba nasip etsin.” diye konuştu.