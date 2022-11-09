Seray Sever'den Pınar Altuğ itirafı

5 yıl önce kendisinden 10 yaş küçük Eray Sünbül ile evlenen Seray Sever, "Büyük konuştum" dedi.

39 yaşındaki Eray Sünbül ile 2018 yılında nikah masasına oturan 49 yaşındaki Seray Sever, yedi ay önce anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Sever, ikiz bebeklerine kavuşmuştu.

Ünlü çiftlerin aralarındaki yaş farklarının konuşulduğu programda Seray Sever, Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ın evliliği hakkında yıllar önce yaptığı espriyi anlattı.

"Oğlanı Pınar'dan sakla"

"Pınar'a güldüm başıma geldi" diyen Seray Sever, “Talk show yapıyordum o dönem ve Behzat (Uygur) konuğumdu. ‘Ay dikkat et, Pınar size gelince oğlanı sakla’ diye bir espri yaptım. Herhangi bir kötü niyetim yoktu. Büyük konuştum, genç koca aldım. Arada büyük konuşmalar çok iyi oluyor.





Pınar benim yaptığım espriyi duyuyor. Manşet oluyor… Pınar bir ara bana bozuldu. Ben de ‘Bu Talk Show, espri yanlış anlama’ dedim. Yıllar sonra aynı şey benim başıma geldi. Kocasıyla çok mutlu, çocukları çok güzel…" ifadelerini kullandı.