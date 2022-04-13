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    Seray Sever'in son hali

    İkizlerine hamile olan Seray Sever'in son haline yorum yağdı.
    • Haber Merkezi
    • 13.04.2022 - 10:59
    • Güncelleme : 13.04.2022 - 11:19
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    Seray Sever'in son hali

    Kendisinden 10 yaş küçük Eray Sünbül ile 2018'de nikah masasına oturan ünlü sunucu ve oyuncu Seray Sever, ikiz bebeklerini kucağına almak için gün sayıyor.

    Sosyal medyayı aktif kullanan Sever, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla gündem oldu.

    Kırmızı elbisesiyle poz verdi

    Seray Sever, vücudunu saran kırmızı elbisesi ile karnı burnunda verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı.

    Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım binlerce yorum ve beğeni alırken Sever'in son hali dikkat çekti.

    Seray Sever in son hali #1

    Seray Sever in son hali #2

    Seray Sever in son hali #3


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