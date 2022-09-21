Serdar Gökhan'dan Burak Özçivit'e: Kulağımın kılı etmez

Türk sinemasının usta ismi Serdar Gökhan, Burak Özçivit'e ateş püskürdü.

Özbekistan'da Taşkent Film Festivali'ne katılan usta oyuncu Serdar Gökhan, kendisiyle aynı sahneye çıkmadığını iddia ettiği Nurgül Yeşilçay ve Burak Özçivit hakkında konuştu.

Özellikle Özçivit'in kulisten bağırdığını söyleyip "Bizimle aynı sahneye çıkmak istemedi." diyen Gökhan, Burak Özçvit için sert konuştu.

"Kuliste bağırıyor"

TV8 ekranlarında yayınlanan 2. sayfa programına bağlanan Serdar Gökhan, olayın perde arkasını anlattı. Gökhan, "12 oyuncu sahneye oturduk, programın devam etmesini bekledik. İki boş sandalyeye o iki arkadaşım oturması lazım. Kulisten duyduğum seslere kadar 'Ben gelmem, ben çıkmam' diye bağrışmalar duydum." ifadelerinde bulundu.

"Kulağımın kılı kadar değeri yok"

Burak Özçivit'e çok kızan Serdar Gökhan, "Ben onu kıskanıyormuşum, kulağımın kılı kadar benim üzerimde bir etkisi yok." dedi. Burak Özçivit'e ateş püsküren Serdar Gökhan, "İki tane kaş çatmayla oyunculuk olmuyor. Önce oyunculuk öğrensin." dedi. "Türkiye'yi temsilen gittiğimiz etkinlikte yanımıza oturma tenezzülünde bulunmadılar." diyen Serdar Gökhan, Burak Özçivit'in kulisten "Ben çıkmam." diye bağırdığını duyduğunu iddia etti.