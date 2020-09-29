Serdar Ortaç: 2. Dünya Savaşı mevzilerinde savaşırken ben

Serdar Ortaç: 2. Dünya Savaşı mevzilerinde savaşırken ben

Serdar Ortaç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini gülümsetti.

Eşi Chloe Loughnan ile ayrılktan sonra zor günler geçiren Serdar Ortaç, o günleri geride bıraktı. Hep mutsuz haliyle görmeye alıştığımız Ortaç, espri yapmaya başladı.

JAPON ASKERİNİ PAYLAŞTI

Başarılı şarkıcı Ortaç sosyal medya hesabından kendisine tıpatıp benzeyen bir Japon askerinin fotoğrafını paylaşarak ‘Serdar Ortaç 2. Dünya Savaşı mevzilerinde savaşırken’ açıklamalı gönderisiyle takipçilerini güldürürken, paylaşımıyla keyfinin yerinde olduğu dikkatlerden kaçmadı.