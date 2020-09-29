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    Serdar Ortaç: 2. Dünya Savaşı mevzilerinde savaşırken ben

    Serdar Ortaç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini gülümsetti.
    • Haber Merkezi
    • 29.09.2020 - 07:09
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    Serdar Ortaç: 2. Dünya Savaşı mevzilerinde savaşırken ben

    Eşi Chloe Loughnan ile ayrılktan sonra zor günler geçiren Serdar Ortaç, o günleri geride bıraktı. Hep mutsuz haliyle görmeye alıştığımız Ortaç, espri yapmaya başladı.

    JAPON ASKERİNİ PAYLAŞTI

    Başarılı şarkıcı Ortaç sosyal medya hesabından kendisine tıpatıp benzeyen bir Japon askerinin fotoğrafını paylaşarak ‘Serdar Ortaç 2. Dünya Savaşı mevzilerinde savaşırken’ açıklamalı gönderisiyle takipçilerini güldürürken, paylaşımıyla keyfinin yerinde olduğu dikkatlerden kaçmadı.

    Serdar Ortaç: 2. Dünya Savaşı mevzilerinde savaşırken ben #1

    Serdar Ortaç: 2. Dünya Savaşı mevzilerinde savaşırken ben #2

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