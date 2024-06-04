Serdar Ortaç: Alkol ve sigarayı bıraktım Son olarak sahneye sarhoş çıkmasıyla konuşulan ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, içki ve sigarayı bıraktığını duyurdu.

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ensonhaber.com

Uzun yıllardır MS hastalığıyla mücadele eden ve bir bacağında rahatsızlık olan Serdar Ortaç'ın geçtiğimiz aylarda yürümekte güçlük çektiği görülmüştü.

Son sahnesinde alkolden ayakta durmakta zorlanan Serdar Ortaç, sosyal medya paylaşımlarıyla ve açıklamalarıyla sürekli gündemde.

Alkol ve sigarayı bıraktığını söyledi

Sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yapan Ortaç, alkol ve sigarayı bıraktığını duyurdu.

Ancak paylaştığı videodaki yorgun ve bitkin hali takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Ortaç, şu ifadeleri kullandı: