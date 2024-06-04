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Uzun yıllardır MS hastalığıyla mücadele eden ve bir bacağında rahatsızlık olan Serdar Ortaç'ın geçtiğimiz aylarda yürümekte güçlük çektiği görülmüştü.
Son sahnesinde alkolden ayakta durmakta zorlanan Serdar Ortaç, sosyal medya paylaşımlarıyla ve açıklamalarıyla sürekli gündemde.
Alkol ve sigarayı bıraktığını söyledi
Sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yapan Ortaç, alkol ve sigarayı bıraktığını duyurdu.
Ancak paylaştığı videodaki yorgun ve bitkin hali takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.
Ortaç, şu ifadeleri kullandı:
Bugün içkiyi ve sigarayı bırakmamın ikinci günü. Konsere tertemiz bir sayfayla başlayacağım. Doktoruma teşekkür ediyorum beni tedavi ettiği için.
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