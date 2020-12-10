Serdar Ortaç, aşkını haykırdı

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın, sevgilisi Seçil Gür'ün "Beni ne kadar seviyorsun" sorusuna verdiği yanıt, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, şahsi Instagram hesabından attığı bir story, sosyal medyada çok konuşuldu.

"NE KADAR SEVİYORSUN"

Ünlü şarkıcı otomobilde seyrettikleri sırada sevgilisi Seçil Gür'ün "Beni ne kadar seviyorsun" sorusuna yanıt veriyor.

"ASLAN GİBİ"

24 saniyelik videoda Serdar Ortaç'ın bir süre düşündükten sonra şu yanıtı verdiği duyuluyor: "Bir aslanın ormanda aylarca aç kalıp bir antrikot yavrusunu görüp kıyamadığı için yememesi kadar."

ANTİLOP DEMEK İSTEDİ

Ortaç'ın sevgilisinin sorusuna yanıt verirken, antilop yerine antrikot dediği o anlar Twitter'da binlerce kez paylaşıldı.