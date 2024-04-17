Serdar Ortaç ayakta duramıyor... Ünlü şarkıcının konser görüntüleri hayranlarını üzdü! Kapadokya'da konser veren ünlü popçu Serdar Ortaç'ın sahne görüntüleri ortaya çıktı. Hastalığından dolayı ayakta durmayan Ortaç'ın sarhoş olduğu da iddia edildi.

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Uzun yıllardır MS hastalığıyla mücadele eden ve bir bacağında rahatsızlık olan Serdar Ortaç'ın, geçtiğimiz aylarda yürümekte güçlük çektiği görülmüştü.

Tekerlekli sandalye kullanan Ortaç'tan yeni bir görüntüsü sosyal medyaya düştü.

Kapadokya’ya gitti

Türk pop müziğinin en önemli isimlerinden olan Serdar Ortaç, Kapadokya’da sevenleri ile bir araya geldi…

Son hali üzdü

Konserinde geçmişten günümüze hit olmuş şarkılarını seslendiren Ortaç’ın sahnedeki hali, onu izlemeye giden hayranlarını bir hayli üzdü.

Dansçı kızların elini bırakamadı

İki dansçı kızın elini tutup ayakta durmaya çalışan Ortaç, bunu başaramayınca zorla bir sandalyeye oturtuluyor. Görüntülerde keyifsiz olduğu görünen ünlü şarkıcının son hali, sosyal medyada gündem oldu.

Sarhoş iddiası da var

Pop müziğinin usta ismini bu halini izleyenler videoya yorum yağdırdı. Bazı sosyal medya kullanıcıları, Serdar Ortaç'ın sarhoş olduğunu iddia etti.