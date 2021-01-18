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    Serdar Ortaç: Benzin Seçil'den

    Serdar Ortaç sevgilisi Seçil Gür ile benzincide objektiflere takıldı.
    • Haber Merkezi
    • 18.01.2021 - 07:43
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    Serdar Ortaç: Benzin Seçil'den

    Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, kardeşi Sertaç Ortaç'ın kendisine hediye aldığı arabayla görüntülendi.

    "KARDEŞİM ALDI"

    Maddi sıkıntılar yaşadığı bilinen Ortaç, "Kardeşim araba hediye etti, artık onu kullanıyorum" ifadelerini kullandı.

    "SEÇİL ÖDÜYOR"

    500 bin lira değerindeki yeni otomobiliyle dikkat çeken Ortaç, “Arabayı kardeşim hediye etti. Benzin alıyoruz, Seçil parayı ödüyor” dedi.

    Serdar Ortaç: Benzin Seçil den #1

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