Serdar Ortaç, sosyal medyadan bir paylaşım yaparak Beşiktaş ile ilgili söylediği sözler nedeniyle siyah-beyazlı camiadan özür diledi.

Şarkıcı Serdar Ortaç'ın, Adana Demirspor-Beşiktaş maçının ardından Adana'da sahne aldığı mekanda kullandığı argo sözler, Beşiktaşlıların tepkisine neden olmuştu.

Ortaç, "Masalardan ışıkları gösteriyorlar telefondan. Adana Demirspor... Adana Demirspor bu hafta ağzına s...tı helal olsun Adana. O yüzden söylüyoruz. O yüzden zıplıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

ÖZÜR VİDEOSU PAYLAŞTI

Ünlü şarkıcı, büyük tepkiye neden olan sözleri için bir özür videosu paylaştı.

Futbolu takip etmediğini, kimin kiminle oynadığını bilmediğini söyleyen Ordaç, Segen Yalçın ile uzun yıllardır arkadaş olduklarını hatırlattı.

Seyircilerin gazına geldiğini ifade eden ünlü şarkıcı, Beşiktaş'tan da Adana Demirspor'dan da özür diledi.

Serdar Ortaç Beşiktaş'tan özür diledi VİDEO

"HERKESTEN ÖZÜR DİLİYORUM"

Ortaç, "O gece Adana'da konserim vardı. Seyircilerde biri telefonunu gösterdi. Israrla 'Adana bu hafta koydu çocuğu, ağzına s...tı' gibi ısrarla bunu söyle abi dedi. Bende bu hafta Adana ağzına s..tı helal olsun Adana, şimdi size bir şarkı söylüyorum dedim. Yani ben kimin kiminle maç yaptığını bile bilmemm. Futbola bakmam bile. Adana'yı gaza getireyim derken öbür tarafı sinirlendirdim. Beşiktaş büyük bir camiadır. Sergen 30 senelik dostum ve bütün arkadaşlarım hemen hemen Beşiktaşlı. Herkesten özür diliyorum. Yapacak bir şey yok artık laf ağızdan çıktı. Adana da beni affetsin Beşiktaş da." dedi.

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