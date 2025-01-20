Serdar Ortaç boşanma nedenini açıkladı

Haber Merkezi

Serdar Ortaç, gündemden düşmüyor.

Yasa dışı bahis operasyonu kapsamında gözaltına alınan daha sonra serbest bırakılan Ortaç, ilginç bir açıklamaya imza attı.

Bu açıklama ise biten evliliğiyle alakalı...

Ortaç ile İrlandalı model Chloe Loughnan, 2014'te evlenip 2019'da boşandı.

Sık sık eski eşi hakkında konuşan Ortaç, biten evliliği ile ilgili yeni bir açıklama daha yaptı.

"BEN KARIMI ÖPMEDİM"

Maslak'ta bir mekanda sahne alan Ortaç, "Ben karımı öpmedim, boşadı beni. Ne olur karılarınızı öpün! Evlilik akıl hastası işi. Bazen kıskanıyorum ama gerçekten akıl işi değil." ifadelerini kullandı.

"NE SİGARA VAR NE ALKOL"

Şarkıcı ayrıca, sağlık sorunlarından da bahsederek; "Hastaneye gittim, şekerim 500 çıktı. Ben ölsem kim yapacak bu şarkıları? Artık hayatımda ne alkol var ne sigara." dedi.