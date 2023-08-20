Serdar Ortaç: Bundan sonra konser yok Son dönemde magazin gündeminden düşmeyen açıklamalarının ardından ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, "Bu benim son turnem. Bundan sonra konser yok, beni telefondan ve videolardan izleyeceksiniz" dedi.

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İHA

Pop müziğin önde gelen isimlerinden Serdar Ortaç, Bursa’da sahne aldı.

Sevilen şarkılarını Bursalı sevenleri için seslendiren Ortaç, unutulmaz bir akşam yaşattı.

"Bundan sonra konser yok"

Türkiye'nin dört bir yanındaki hayranlarıyla buluşmaya devam eden Ortaç, "Bu benim son turnem. Bundan sonra konser yok, beni telefondan ve videolardan izleyeceksiniz." dedi.

"Artık bekar ve dullara şarkı okuyacağım"

Sahnesinde dansçılar ile birlikte şarkılarını söyleyip sevenlerini coşturan Ortaç, son günlerde magazinden düşmeyen açıklamalarının ardından Bursa konserinde şunları kaydetti: