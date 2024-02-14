Serdar Ortaç canlı yayında küfretti! Evdeki çalışan telefonu elinden aldı Sabaha kadar Instagram'da canlı yayın yapan ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'a, yardımcısı müdahale etti. Küfreden Ortaç, hayranlarını şaşırttı.

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Türk pop müziğinin usta ismi ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, magazin gündeminden düşmek bilmiyor.

Canlı yayını olay oldu

Son dönemdeki söylemleri ve paylaşımlarıyla çok konuşulan Ortaç, son olarak yaptığı bir canlı yayınla adından söz ettirdi. Sarhoş olan Ortaç, Instagram'da sabaha kadar canlı yayın yaptı.

Tarkan'a küfretti

Ortaç, birçok kişiyle siyasi tartışmalara girdikten sonra Tarkan'a küfretti.

Yardımcısı telefonu elinden aldı

Kendini kaybeden Ortaç'a evde çalışan kadın müdahale etti ve yayını sonlandırdı.

Çağla Taşdelen iddiası

Ortaç, geçtiğimiz günlerde de TikTok'ta yaptığı açıklamada, gönlünü eski Survivor yarışmacısı Çağla Taşdelen'e kaptırdığını söylemişti.

İkili birlikte açtıkları canlı yayında samimi sohbetleri ile dikkat çekmişti. Serdar Ortaç, hakkında çıkan aşk iddialarına yanıt vermiş ve iddiaları yalanlamıştı.