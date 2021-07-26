Serdar Ortaç, Chloe'den şikayetçi

İrlandalı model Chloe Loughnan'dan 2019 yılında boşanan Serdar Ortaç, eski eşiyle ilgili merak edilen sorulara yanıt verdi.

İstanbul Şile'de konser veren ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, eski eşi Chloe Loughnan hakkında gündem yaratacak açıklamalarda bulundu.

Ortaç, boşandığı eski eşi Chloe Loughnan'a 700 bin TL nafaka ödediğini buna rağmen dava açtığını ve evine haciz getirttiğini söyledi.

"ERKEĞİN ANASI AĞLIYOR"

Erkeklerin evlenip boşandıktan sonra Medeni Kanun yüzünden kadına borcunun asla bitmediğini belirten Ortaç, "Evlendikten sonra boşanınca erkeğin anası ağlıyor. Ben hala nafaka ödüyorum 700 bin TL bitmiyor, bitmiyor. Eve Haciz de koydu. Her şey kadının elinde, yaşasın kadın hakları.

Belki bundan 50 sene sonra Medeni Kanun ve evlilik ortadan kalkacak" dedi.

"KISMETLİYMİŞİM"

Bugüne kadar Chloe'ye 700 bin lira nafaka ödediğini söyleyen Ortaç, "Çocuk sahibi olamadığın için burukluk var mı?" sorusuna, "Şeytan görsün yüzünü. Ondan çocuk sahibi olmadığım için kısmetliymişim" yanıtını verdi.



