Serdar Ortaç: Çiftçinin borcunu ben ödeyeceğim

Serdar Ortaç, ertelenen banka borcuyla ilgili bir açıklama daha yaptı.

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, hafta sonu verdiği röportajda son aldığı krediyi ödeyemediğini belirterek, “Valla en son aldığım krediyi ödeyemediğim için koskoca devlet bankası, ‘Sen Serdar Ortaç’sın seni mahkemeye verir miyiz evlat?’ dedi ve borcumu 8 ay erteledi. Ama özel banka olsa belki donumu alırdı.” diye konuşmuştu.

Söyledikleri yüzünden sosyal medyada gündem olan Ortaç, röportajından sonra gelen tepkiler üzerine bir açıklama daha yaptı:

ÇİFTÇİLERE MÜJDEYİ VERDİ

"Herkes gibi benim de borçlarım vardı. Evimi ipotek ettirdim ve kredi aldım. Sonra 'Serdar'ın kredi borçlarını ertelediler ama çiftçinin borçlarını ertelemediler' diye haberler çıktı.

"TRAKTÖRÜLERİNİ GERİ VERECEĞİM"

Bugünden sonra çok çalışacağım ve para kazanıp çiftçilerin bütün borçlarını ben ödeyeceğim ve traktörlerini geri alıp vereceğim." açıklamasında bulundu.