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Haber Merkezi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yasa dışı bahisle mücadele kapsamında soruşturma başlattı.

Başlatılan bu soruşturma nedeniyle Mehmet Ali Erbil ile Serdar Ortaç’ta gözaltına alındı.

Ortaç ve Erbil'e ev hapsi verildi ve iki isim hakkında da 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

CEZALAR KALDIRILDI

Geçtiğimiz günlerde mahkeme kararıyla Mehmet Ali Erbil ile Serdar Ortaç’ın ev hapsi cezası kaldırıldı.

İLK KONSERİNİ VERDİ

Serdar Ortaç, bu kararın ardından sahnelere geri döndü ve ilk konserini İstanbul'da verdi.