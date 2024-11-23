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Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve akabinde ev hapsi cezası verilen Serdar Ortaç, zor günler geçiriyor.

Konserleri iptal olan ve en az 50 milyon TL'lik zarara uğrayan Serdar Ortaç, sosyal medyadan hayranlarıyla iletişim kuruyor.

Son olarak dün gençlik karelerini paylaşan Ortaç, hayranlarına söylediği sözlerle şaşırttı.

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HAYRANLARINI YILLAR ÖNCESİNE GÖTÜRDÜ

18 yaşında çekilen bir fotoğrafını takipçileriyle paylaşan ünlü isim, "Şimdi bu fotoğraftaki Serdar'a birkaç şey söylemek istiyorum. Burada 18 yaşındayım. Bilkent Üniversitesi'ni kazandım oraya gittim, üniversiteyi bitirmedim, döndüm. Sonra şarkıcı oldum. Herkesin bildiği gibi yaşadım.

"EĞER ŞÖHRET OLMASAYDIM..."

Eğer üniversiteyi bitirip meslek sahibi olup İngilizce öğretmeni olsaydım, şöhret olmasaydım bunlar başıma gelmeyecekti. Ne kumarı bilecektim ne başka bir şey. Zaten başka bir şeyim yok. İçkiyi de sigarayı da bıraktım. Fark etmez, bunların hiçbiri olmayacaktı.

Huzurlu, güzel bir evlilik yapıp çocuklarıma bakacaktım. Emekli olup Allah katına çıkacaktım. Ama kadere bak beni Serdar Ortaç yaptı. Başım hiç beladan kurtulmadı. Bunların hepsinde hata benim tabi. Ama böyle yazılmış, Rabbim böyle karar vermiş. Öbür türlü 3000 tane şarkı da olmayacaktı..." ifadelerini kullandı.