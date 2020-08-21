Serdar Ortaç: Kadın evlenme teklifi edemez

Şimdiki evliliklerin ‘Evlen, doğur ve boşan’ üzerine kurulduğunu söyleyen Serdar Ortaç, “Beraber öleceksen evlilik olsun” dedi.

Serdar Ortaç, önceki akşam Bebek'teki bir mekanda sahne aldı. Mekana sevgilisi Seçil Gür’le gelen Ortaç, sahne öncesi muhabirlerin sorularını cevapladı.

"KADIN DA EDER"

Sevgilisini dinlemeye gelen Seçil Gür, “Kadın evlilik teklifi eder mi?” sorusuna “Kadın erkeğe evlenme teklifi edebilir. Neden etmesin. Ama ben etmem” dedi.

"BÜYÜSÜ KAÇAR"

Ortaç ise, “Kadın erkeğe evlenme teklifi edebilir mi? Kadın etmez, olmaz çünkü işin büyüsü kaçar. Erkek gelir, çiçeğini yüzüğünü getirir, diz çöker ve teklif eder. Şimdiki evlilikler, evleniyor, doğuruyor ve boşanıyor. Öyle olacaksa olmasın. Bir ömür olacaksa olsun evlilik” şeklinde konuştu.







