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    Serdar Ortaç'ın kafası karışık

    Şarkıcı Serdar Ortaç, önceki gün Bebek’te bisiklet kullanırken görüntülendi.
    • Haber Merkezi
    • 12.08.2020 - 12:13
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    Serdar Ortaç'ın kafası karışık

    Bebek’te bisiklet kullanırken görüntülenen Serdar Ortaç, Chloe Loughnan’ı özlediğini, Seçil Gür’ü ise çok sevdiğini söyleyerek kafaları karıştırdı.

    "SANAT BU"

    Yüksek sesle arabesk müzik dinleyen Ortaç, “Niye böyle acıklı şarkılar tercih ediyorsunuz, yine mi mutsuzsunuz?” sorusuna “Bana göre gerçek müzik, sanat bu.” dedi.

    "BİRİNİ ÖZLÜYOR BİRİNİ SEVİYOR"

    Ortaç, bir yıl önce boşandığı Chloe Loughnan’ı özlediğini, 5 ay sonra yeniden döndüğü Seçil Gür’ü ise çok sevdiğini söyleyerek kafaları karıştırdı.

    Serdar Ortaç ın kafası karışık #1

    Serdar Ortaç ın kafası karışık #2

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