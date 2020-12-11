Serdar Ortaç keyifsiz

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'a artık bisiklet sürmek de keyif vermiyor.

Koronavirüs salgınının ortaya çıkmasından bu yana evinde karantinada olan Serdar Ortaç, önceki gün Rumeli Hisarı’nda görüntülendi. Ortaç, rutin bisiklet turunu attığını ve dinlenmek için biraz mola verdiğini söyledi.

"TAT YOK TUZ YOK"

Bu sırada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ortaç, “Tat yok, tuz yok. Hiçbir şey yapmıyorum. Yürüyüş ve bisiklet turu yapıyorum.“ diyerek sitem etti, bu sırada ise sık sık şarkılar söyledi.

"TALEP YOK"

Serdar Ortaç, gazetecilerin "Yılbaşı günü sosyal medya üzerinden bir konser vermeyi düşünür müsünüz?" sorusunu da yanıtladı.

50 yaşındaki popçu, “Yok abi takipçilerimden ya da insanlardan böyle bir talep yok, onun için konser de yok." dedi.