Serdar Ortaç: Mehmet Ali Erbil yapmaz diye tahmin ediyorum

Serdar Ortaç, yakın arkadaşı Mehmet Ali Erbil'e destek verdi.

Önceki gün konser veren Serdar Ortaç, ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in klibinde rol aldığı şarkıcı Ece Ronay'ı taciz ettiği iddialarıyla ilgili konuştu.

"BAKMADIM"

"Mehmet Ali Erbil yakın arkadaşınız, hakkında taciz olayları çıktı. Haberleri takip edebildiniz mi?" sorusuna Ortaç, "Bakamadım ama Mehmet yapmaz, valla şaşırdım kaldım. Öyle tahmin ediyorum." diye konuştu.

'Karpuz' isimli şarkısı ile popüler olan şarkıcı Ece Ronay (29), gönderdiği ses kayıtları ve Instagram mesajlarıyla kendisini taciz ettiğini belirttiği Mehmet Ali Erbil hakkında iki ay süreyle tedbir kararı aldırmıştı.