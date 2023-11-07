Serdar Ortaç mirasını çalışanlarına bırakacağı iddiasına cevap verdi Son dönem açıklamalarıyla dikkat çeken Ortaç, mal varlığını açıklayarak kime bırakacağın söyledi.

ensonhaber.com

Son dönemlerde TikTok canlı yayınlarında yaptığı tuhaf halleriyle dikkat çeken ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, Arnavutköy'de geçtiğimiz akşam yakın dostu Mehmet Ali Erbil ile buluştu.

Mal varlığını kime bırakacağı konuşulan Ortaç, ilk kez çıkan haberlere yanıt verdi.

"İnşallah parayı bu defa tutarım"

"15 milyon TL borç ödedim, çok şükür sıfırlandım. Şimdi kendime çalışma zamanı. İnşallah parayı bu defa tutarım." sözleriyle gündeme gelen Serdar Ortaç, öldükten sonra mallarını çalışanlarına bırakacağı iddiasını yeniledi.

"Bir ev var zaten"

Gazetemagazin'de yer alan habere göre şarkıcı "Çoluk, çocuk yok. O yüzden çalışanlara vereceğim. Bir ev var zaten. Onu da onlar paylaşacaklar." dedi.

Ortaç vasiyetine dair sorular karşısında da "Ben yazdım verdim. Onlar halleder. Dur ölmeyeyim hemen de..." cevabını verdi.

8 oda 4 salon

Ünlü şarkıcının İstinye sırtlarında, Boğaz manzaralı, 750 metrekare arsa üzerine kurulu evinin, 8 oda 4 salon, 4 banyo, özel tasarım bina, teraslı, balkonlu, özel kamera sistemli, peyzajlı, evin değerinin 4.9 milyon dolar olduğu söyleniyordu.