Serdar Ortaç namaza başlıyor Emekli olacağını açıklayan Serdar Ortaç, hayatıyla ilgili aldığı yeni kararları duyurdu.

ensonhaber.com

Şimdilerde TikTok'ta açtığı canlı yayınlarla adından söz ettiren ünlü popçu Serdar Ortaç, yaptığı açıklamalarla şaşırtmaya devam ediyor.

53 yaşındaki popçu, takipçileriyle yaptığı son canlı yayında ise hayatıyla ilgili aldığı yeni kararlardan bahsetti.

Bu yaz yaptığı son turnenin son olduğunu söyleyen ünlü popçu, müziği bırakacağını ve köye yerleşip namaza başlayacağını açıkladı.

"Namaza başlayacağım"

Ortaç, "Namaza başlayacağım ama zamanı değil. 60'larda başlayacağım. Şimdi namaz kıl, akşam sahneye çık, içki versinler. Ne işe yaradı? Sevap mı yapıyorum günah mı? Beni bu hayatta en çok ne mutlu eder? Beni hiçbir şey mutlu etmez. En ivedi şekilde Allah'ın rahmeti beni mutlu eder.

"Olgunluğumun doruğundayım"

Köye yerleşeceğim, bu veda turnem. 60 ili gezeceğim, bitirip emekli olacağım. Kesin karar verdim, 2024'te yokum, bırakıyorum. Olgunluğumun doruğundayım, eski züppe hallerime mi döneyim?"