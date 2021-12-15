Serdar Ortaç, oyunculuğa da adım atmış! Masumlar Apartmanı'nın yıldızıyla aynı kadroda...

Pop müziğinin kült isimlerinden olan Serdar Ortaç, oyunculuk yapmayı da denedi. Ortaç, 6 yıl önce Ezgi Mola ile birlikte Kocan Kadar Konuş filmiyle sektöre giriş yaptı.

Şimdilerde kumar ve nafaka borçlarıyla gündeme gelen Türk pop müziğinin mihenk taşı olan Serdar Ortaç, zamanında oyunculuğa da adım attı.

Usta şarkıcının oyunculuk yeteneği de seyirciler tarafından beğeniyi kaparken, hangi filmde oynadığı ise merak konusu.

Masumlar Apartmanı dizisindeki Safiye rolüyle sezonun en başarılı isimlerinden olan ve Altın Kelebek ödülüne layık görülen Ezgi Mola, Serdar Ortaç ile rol arkadaşı çıktı.

İşte Serdar Ortaç’ın 2015 senesinde yer aldığı film…

SERDAR ORTAÇ'IN SİNEMA FİLMİ

Şarkıcılık kadar oyunculukta da kendini gösteren Ortaç, gişe rekorları kıran Kocan Kadar Konuş filminde eski eşi Chloe Loughnan ile birlikte yer aldı.

Ortaç, “İlk kez bir filmde rol aldım. Sette olmaktan çok keyifliymiş, devamını getirmek istiyorum. Para önemli değil” açıklamasında bulunmuştu.

Öte yandan Adam Mısın ve Yangın Ayşe filmlerinde de boy gösteren 51 yaşındaki Serdar Ortaç’ın buradaki kariyerine devam edip etmeyeceği merak ediliyor.