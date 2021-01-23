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    Serdar Ortaç: Özel bankaya borçlansam donumu alırdı

    Şarkıcı Serdar Ortaç aldığı krediyi ödeyemediği için devlet bankasının borcunu 8 ay ertelediğini özel bir ban olsaydı belki de 'donunu bile alacağını' söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 23.01.2021 - 23:01
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    Serdar Ortaç: Özel bankaya borçlansam donumu alırdı

    Şarkıcı Serdar Ortaç, Posta'dan Oya Çınar'a verdiği röportajda koronavirüs sürecinden kendisinin de etkilendiğini belirtti.

    "ÖZEL BANKA OLSA DONUMU ALIRDI"

    Serdar Ortaç, en son devlet bankasından aldığı krediyi ödeyemediğini, kendisine "Sen, Serdar Ortaç’sın, seni mahkemeye verir miyiz evlat..." diyerek borcunu sekiz ay ertelediklerini söylerek, "Ama özel banka olsa belki donumu alırdı" ifadelerini kullandı.

    Serdar Ortaç: Özel bankaya borçlansam donumu alırdı #1

    "ZAMANINDA KAZANDIKLARIMI DOĞRU DEĞERLENDİREMEDİM"

    Ortaç, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Zamanında çok yatırım yaptım. Oturduğum evin tüm sokağı, tüm mahalle benimdi. Eski Ali Sami Yen’in yanında 12 katlı plazam vardı. Babadan kalma fabrika. O hâlâ duruyor şükür. Diğer hepsi kötü alışkanlıklarımdan dolayı gitti. Ticari aklım yok benim. Ha şu an evim var, stüdyom var. Ama zamanında kazandıklarımı doğru değerlendiremedim maalesef.”

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