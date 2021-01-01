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Serdar Ortaç, parayı arıyor
Maddi sıkıntılar çektiğini söyleyen Serdar Ortaç, umudunu Milli Piyango'ya bağladı.
- Haber Merkezi
- 01.01.2021 - 08:19
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, önceki gün sevgilisi Seçil Gür’le Bebek’te görüntülendi.
Ünlü çift, kahve aldıkları mekandan ayrılırken sokakta gördükleri seyyar Milli Piyango bayisini yanlarına çağırdı.
AŞKI BULDU PARAYI ARIYOR
Serdar Ortaç, satıcıya “İnşallah uğurlu gelirsin” diyerek bilet aldı. Ortaç, büyük ikramiyenin kendisine çıkması durumunda ne yapacağını söylemedi.