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    Serdar Ortaç, parayı arıyor

    Maddi sıkıntılar çektiğini söyleyen Serdar Ortaç, umudunu Milli Piyango'ya bağladı.
    • Haber Merkezi
    • 01.01.2021 - 08:19
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    Serdar Ortaç, parayı arıyor

    Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, önceki gün sevgilisi Seçil Gür’le Bebek’te görüntülendi.

    Ünlü çift, kahve aldıkları mekandan ayrılırken sokakta gördükleri seyyar Milli Piyango bayisini yanlarına çağırdı.

    AŞKI BULDU PARAYI ARIYOR

    Serdar Ortaç, satıcıya “İnşallah uğurlu gelirsin” diyerek bilet aldı. Ortaç, büyük ikramiyenin kendisine çıkması durumunda ne yapacağını söylemedi.

    Serdar Ortaç, parayı arıyor #1

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