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Serdar Ortaç programdan atıldı
Serdar Ortaç, Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş’ın Instagram’da yaptığı programa konuk oldu.
- Haber Merkezi
- 08.05.2020 - 07:54
Koronavirüs salgını sebebiyle Instagram hesabından sürekli canlı yayın yapan Serdar Ortaç, önceki gün de Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş’ın programına katıldı.
İkilinin enerjisinden etkilediğini söyleyen şarkıcı da yayına katılarak “18’likler gibi yaptınız beni.” diyerek onlara takıldı.
"YAZIKLAR OLSUN"
Küçükçağlayan ve Altuntaş’la sohbet eden Ortaç, programın klasiği haline gelen ‘konuğu yayından atma’ olayını kendisine yapıp yapmayacaklarını sordu. Küçükçağlayan’dan ‘hayır’ yanıtını alan Ortaç şarkı söylediği sırada yayından çıkarıldı. Ortaç, bunun üzerine “Yazıklar olsun.” yorumunu yaptı.