Serdar Ortaç savunması: Sinir krizi geçirdim Şimdilerde sosyal medyada açtığı canlı yayınlarla adından söz ettiren ünlü popçu Serdar Ortaç, yaptığı açıklamlar yüzünden tepki almıştı. Ünlü şarkıcı kendini savundu.

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Serdar Ortaç, bir süredir yaptığı açıklamalarla magazin gündeminde yer alıyordu. MS hastalığı ile boğuşan ve oldukça yorgun olduğu gözlenen Serdar Ortaç geçtiğimiz haftalarda eski eşi hakkında sert ifadeler kullanmıştı.

"İki tane göğsü var"

"Eşitlik diye diye başımıza çıktınız. İpleri bu kadar vermeyin kadınlara; ayıp, yazık lan erkeklere" diyen Ortaç, şöyle devam etmişti: "Ben verdim eski karıma tüm ipleri, ne oldu? Ağzıma s..tı! İki tane göğsü var diye, o kadar."

"Yorum yapmak istemiyorum"

Eski eşi Serdar Ortaç’ın kendisi hakkında yaptığı açıklamalar hatırlatılan Loughnan, şu ifadeleri kullanmıştı: "Ben yorum yapmak istemiyorum. Herhalde özel hayatında bir sorun yaşıyor ki bunları söyledi. Benim Türkçem bu konuda ona cevap vermeye yetmiyor, yoksa çok güzel cevap verirdim."

"Sinir kriz geçirdim"

Serdar Ortaç şimdi ise eski eşi Chloe Loughnan, sorulması üzerine yaptığı sert açıklamanın ardından kendisini savundu. Ortaç, "Ne bileyim Chloe nerede, bana niye onu soruyorsunuz? Kaç sene olmuş boşanalı. O gün arabada çok sinir krizi geçirdim, ondan öyle konuştum. Sinir krizi geçiremez miyim, insan değil miyim ben?