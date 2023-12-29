Serdar Ortaç son açıklamasıyla hayranlarını üzdü: "Bisiklete bile binemiyorum artık" Son dönemde sosyal medya hesabındaki canlı yayınları sırasında yaptığı açıklamalarla adından söz ettiren Serdar Ortaç, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

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Kumar borcuyla sık sık gündem olan Serdar Ortaç, bir süredir sağlık sorunlarıyla zor günler geçiriyor.

TikTok'ta yaptığı yayınlarla da çok konuşulan Ortaç, yaptığı açıklamalarla gündemden düşmüyor.

Geçtiğimiz günlerde bir güzellik merkezinde bakım yaptırıken objektiflere yansıyan Serdar Ortaç pedikür pozuyla sosyal medyada gündem olmuştu.

Ünlü şarkıcı şimdi de sağlık durumuyla ilgili açıklamasıyla hayranlarını üzdü.

"Erkekler de kişisel bakımına dikkat etmeli"

Kendini çok ihmal ettiğini dile getiren Ortaç, "Depresyondan çıkamadım, arkadaşım davet edince geldim ve ilaç gibi geldi. Hep kadınlar yaptıracak diye bir şey yok, erkekler de kişisel bakımına dikkat etmeli.

"Hastalandıktan sonra da hepten saldım gitti"

Mesleğim gereği kimseye kötü görünmek istemem ama bakım yapmak benim için eziyet. Aslında hiç sevmem, hastalandıktan sonra da hepten saldım gitti" dedi.

"Tek başıma ayakkabımı çıkarırken bile zorlanıyorum"

Sağlık durumuyla ilgili bilgi veren 53 yaşındaki sanatçı, "Tek başıma ayakkabımı çıkarırken bile zorlanıyorum, bu hastalığın tedavisi yok. Üç atak geçirdim, dördüncü atak gelirse tehlikeli bir durum olur. Ayağımı kaybetme riskim var. Bakalım, inşallah bir şey olmaz" şeklinde konuştu.

"Bu sene çok çalıştım"

Sahneye çıkınca her şeyi unuttuğunu belirten Ortaç, "Ne kadar bunalımda olsam da sahnede her şeyi unutuyorum. Bu sene çok çalıştım ve çok konser verdim" ifadelerini kullandı.

"Bisiklete binemiyorum artık"

Muhabirlerin "Bunalımda olmanızın sebebi ne?" sorusuna ünlü isim, "Aşk ya da boşanmam değil, tek sebebi hastalığım. Babam ve kardeşimi kaybettim, pandemiden sonrası çok kötü geçti benim için. Bana milyonlar versen umrumda değil, giysilerimi 300 kez giyerim ve hiç umurumda olmaz. Hastalık olunca çoğu şeyin önemi kalmıyor. Bisiklete binemiyorum artık. Düşünün! Canımı sıkıyor bu durum" cevabını verdi.