Serdar Ortaç vasiyetini açıkladı

40 milyon TL değerinde bir evi olduğunu dile getiren Serdar Ortaç, “kardeşlerim, bütün çalışanlarım ve orkestrama hisse dağıtılsın. Bir bölümü de Mehmetçik vakfına verilsin” dedi.

Şarkıcı Serdar Ortaç, Kıbrıs’ta sahne öncesi basın mensupları ile bir araya geldi.

Ortaç’a, “Serdar bey Allah uzun ömürler versin. Birçok kişi vefat etmeden önce vasiyetlerini açıklıyor. Sizin bir vasiyetiz var mı?” şeklinde bir soru yönetildi.

“40 MİLYON DEĞERİNDE BİR EVİM VAR”

Şarkıcı, “Ben vasiyetimi daha yazmadım ama buradan söylüyorum kayıtlara geçmesi adına avukatlara da sözlü olarak da ilettim. 40 milyon TL değerinde bir evim var.

“BİR BÖLÜMÜ MEHMETÇİK VAKFI'NA DAĞITILSIN”

Ben vefat ettikten sonra kardeşlerim, bütün çalışanlarım ve orkestrama evin satışından hisse dağıtılmasını istiyorum. Bir bölümü de Mehmetçik Vakfı'na verilsin.” dedi.

2022’DE TEMİZE ÇIKTI

Serdar Ortaç kumar borcu yüzünden bankaya 10 milyon TL borçlanmıştı.

Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan’a ise 600 bin TL nafaka borcu bulunuyordu. Serdar Ortaç 2022’nin başında temize çıktığını açıkladı.