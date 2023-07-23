Serdar Ortaç ve Kısmetse Olur Cansel'den samimi pozlar Serdar Ortaç, Kısmetse Olur yarışmasının fenomen yarışmacılarından Cansel ile görüştü. İkilinin samimi pozları sosyal medyayı salladı.

Son zamanların iki gözde ismi Kısmetse Olur Cansel ile Serdar Ortaç, bir araya geldi.

Keyifsiz olan ve şarkısı çıktığı gün yaptığı açıklamayla gündeme damga vuran Ortaç, Cansel'le samimi pozlar verdi.

Cansel ve Ortaç'ın samimi pozlarına sosyal medya kullanıcıları da sessiz kalmadı.

Aşk dedikoduları çıktı

Serdar Ortaç son olarak Kısmetse Olur yarışmasının fenomen isimlerinden Cansel Ayanoğlu ile bir araya geldi.

Samimi görüntüler veren ikili, sosyal medyada ‘Yeni bir aşk mı’ yorumlarına neden oldu.

Sosyal medyayı sallayan görüntülere Ortaç'ın hayranlarından yorum yağdı. Ortaç ve Cansel'i görenler "Ne alaka", "Bu ikili çok saçma" yorumları geldi.