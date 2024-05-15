Haberler



Magazin



Serdar Ortaç yine eski eşi Chloe Loughnan hakkında konuştu: Boşandım, daha iyisi geldi

Serdar Ortaç yine eski eşi Chloe Loughnan hakkında konuştu: Boşandım, daha iyisi geldi Açtığı yayınlar ve açıklamalarla gündemden düşmeyen Serdar Ortaç, eski eşi Chloe Loughnan hakkında yeni bir açıklama yaptı.